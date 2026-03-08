Dopo un incidente, il protagonista di questa storia torna a gareggiare, riprendendo un’attività che aveva praticato prima del trauma. Ha dichiarato che questa è solo la prima tappa di un percorso più lungo e che nei prossimi giorni affronterà una competizione nella disciplina che conosceva meglio. La sua ripresa segna un passo importante nel suo ritorno alle competizioni sportive.

AGI - Questa è la prima, ma mi attendono altre sfide. Nei prossimi giorni c'è la gara della disciplina che ho sempre fatto, quella che ho praticato prima dell'incidente. All'inizio non volevo fare questa disciplina (snowboardcross, ndr), volevo fare solo il banked slalom": È il commento di Emanuel Perathoner dopo la medaglia d'oro nello snowboardcross della categoria LL2 (Lower Limb 2) ai Giochi paralimpici di Milano Cortina 2026. Il 39enne snowboarder tornerà in gara sabato 14 nel banked slalom LL2. Parlando del tracciato di Cortina d'Ampezzo dove si è svolta la gara di snowboardcross, Perathoner ha detto, "oggi era perfetto, ideale per le mie caratteristiche anche se purtroppo abbiamo perso alcuni atleti che si sono fatti male". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dal calvario all'oro, la lunga risalita di Perathoner

Chi è Emanuel Perathoner, primo oro dell’Italia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina dopo il calvarioEmanuel Perathoner del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) la prima medaglia d'oro dell'Italia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.

