Dai tetti ai maxi parchi | la cintura fotovoltaica sul Salento

Nel Salento, negli ultimi dieci anni, l’installazione di impianti fotovoltaici è passata da una presenza limitata sui tetti di case e aziende a una diffusa cintura di pannelli che copre vaste aree, inclusi i maxi parchi e le coperture di grandi superfici. Questa evoluzione evidenzia un incremento nel numero e nella dimensione degli impianti installati nel territorio.

Dieci anni fa il fotovoltaico nel territorio leccese era diffuso ma ancora relativamente contenuto. Gli impianti venivano installati soprattutto sui tetti delle abitazioni o delle aziende agricole, oppure nei campi ma con dimensioni limitate. La stagione degli incentivi statali aveva portato centinaia di parchi, ma la scala restava quella di un'energia distribuita. Oggi lo scenario è cambiato: si moltiplicano i progetti promossi da grandi società energetiche, con dimensioni e potenze molto superiori rispetto al passato. Il Salento ha superato il gigawatt di potenza fotovoltaica installata, un valore che colloca la provincia tra le aree più solarizzate d'Italia.