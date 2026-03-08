Dai musei alle biblioteche Firenze scende in campo

Da lanazione.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, un mese di eventi coinvolge musei e biblioteche in tutta la città per celebrare la Giornata internazionale della Donna. Le iniziative sono distribuite tra diverse location, offrendo occasioni di partecipazione e approfondimento. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico in un calendario di appuntamenti che promuovono la cultura e la riflessione sul ruolo delle donne. Le attività si svolgono in vari spazi pubblici e privati.

Un mese di appuntamenti diffusi in città per celebrare la Giornata internazionale della Donna. Torna nella città di Firenze "Marzo Donna", il calendario promosso dal Comune insieme a Casa delle Donne, Biblioteche comunali fiorentine e Murate Art District, in collaborazione con Muse e numerose associazioni del territorio. "L’8 marzo non è una ricorrenza simbolica ma un impegno quotidiano – spiega l’assessora alle pari opportunità del Comune di Firenze Benedetta Albanese –. I diritti delle donne non sono mai acquisiti una volta per tutte: vanno difesi e resi effettivi. Con Marzo Donna rafforziamo una rete cittadina che lavora tutto l’anno per promuovere pari opportunità, libertà e autodeterminazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

dai musei alle biblioteche firenze scende in campo
© Lanazione.it - Dai musei alle biblioteche. Firenze scende in campo

8 marzo, la giornata internazionale della donna. Dai musei gratis ai concerti: le iniziative a FirenzeFirenze, 8 marzo 2026 – A oramai mezzo secolo dall'ufficializzazione dall'Onu della Giornata Internazionale della donna, l'8 marzo resta una data...

Musei, biblioteche e uffici comunali: le chiusure del periodo natalizioPer quanto riguarda i Musei Civici di Palazzo Farnese, nella giornata di mercoledì 24 dicembre l’apertura sarà dalle ore 10 alle 13, mentre giovedì...

Don't miss these three Florence views!

Video Don't miss these three Florence views!

Approfondimenti e contenuti su Dai musei alle biblioteche Firenze....

Temi più discussi: Marzo Donna 2026: un mese di appuntamenti a Firenze per celebrare l’8 marzo; Firenze celebra le donne con Marzo Donna: libri, musei e incontri tematici; Eventi per la Festa della Donna 2026, da Nord a Sud tante iniziative imperdibili.

firenze dai musei alle biblioteche8 marzo, la giornata internazionale della donna. Dai musei gratis ai concerti: le iniziative a FirenzeLa Giornata della donna a Firenze si passa al museo: la Galleria dell’Accademia di Firenze, il museo nazionale del Bargello, il museo delle Cappelle Medicee e il Complesso di Orsanmichele saranno aper ... lanazione.it

firenze dai musei alle bibliotecheMarzo Donna 2026 a FirenzeUn mese di appuntamenti diffusi in città per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Torna a Firenze Marzo Donna, il calendario di iniziative promosso dal Comune di Firenze insieme alla Ca ... nove.firenze.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.