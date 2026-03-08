Dai musei alle biblioteche Firenze scende in campo

A Firenze, un mese di eventi coinvolge musei e biblioteche in tutta la città per celebrare la Giornata internazionale della Donna. Le iniziative sono distribuite tra diverse location, offrendo occasioni di partecipazione e approfondimento. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico in un calendario di appuntamenti che promuovono la cultura e la riflessione sul ruolo delle donne. Le attività si svolgono in vari spazi pubblici e privati.

Un mese di appuntamenti diffusi in città per celebrare la Giornata internazionale della Donna. Torna nella città di Firenze "Marzo Donna", il calendario promosso dal Comune insieme a Casa delle Donne, Biblioteche comunali fiorentine e Murate Art District, in collaborazione con Muse e numerose associazioni del territorio. "L’8 marzo non è una ricorrenza simbolica ma un impegno quotidiano – spiega l’assessora alle pari opportunità del Comune di Firenze Benedetta Albanese –. I diritti delle donne non sono mai acquisiti una volta per tutte: vanno difesi e resi effettivi. Con Marzo Donna rafforziamo una rete cittadina che lavora tutto l’anno per promuovere pari opportunità, libertà e autodeterminazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dai musei alle biblioteche. Firenze scende in campo 8 marzo, la giornata internazionale della donna. Dai musei gratis ai concerti: le iniziative a FirenzeFirenze, 8 marzo 2026 – A oramai mezzo secolo dall'ufficializzazione dall'Onu della Giornata Internazionale della donna, l'8 marzo resta una data... Musei, biblioteche e uffici comunali: le chiusure del periodo natalizioPer quanto riguarda i Musei Civici di Palazzo Farnese, nella giornata di mercoledì 24 dicembre l’apertura sarà dalle ore 10 alle 13, mentre giovedì... Don't miss these three Florence views! Approfondimenti e contenuti su Dai musei alle biblioteche Firenze.... Temi più discussi: Marzo Donna 2026: un mese di appuntamenti a Firenze per celebrare l’8 marzo; Firenze celebra le donne con Marzo Donna: libri, musei e incontri tematici; Eventi per la Festa della Donna 2026, da Nord a Sud tante iniziative imperdibili. 8 marzo, la giornata internazionale della donna. Dai musei gratis ai concerti: le iniziative a FirenzeLa Giornata della donna a Firenze si passa al museo: la Galleria dell’Accademia di Firenze, il museo nazionale del Bargello, il museo delle Cappelle Medicee e il Complesso di Orsanmichele saranno aper ... lanazione.it Marzo Donna 2026 a FirenzeUn mese di appuntamenti diffusi in città per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Torna a Firenze Marzo Donna, il calendario di iniziative promosso dal Comune di Firenze insieme alla Ca ... nove.firenze.it Playoff Challenge Serie A1 Tigotà – Il Bisonte Firenze espugna Macerata e riscatta la sconfitta interna di una settimana fa Leggi la news x.com FIRENZE VINCE IN CASA DI MACERATA Dopo lo 0-3 subito sabato scorso in casa, @ilbisontevolleyfirenze si riscatta in casa di Macerata vincendo in quattro set nella 4^ Giornata dei Playoff Challenge del Girone A #Volleyball #Pallavolo #Playoff #Challen - facebook.com facebook