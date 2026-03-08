Dai Minangkabau di Sumatra ai Mosuo della Cina fino alle comunità indigene delle Americhe | dove il potere passa attraverso le donne

Nel mondo, ci sono comunità come i Minangkabau di Sumatra, i Mosuo in Cina e alcune popolazioni indigene delle Americhe dove le donne detengono ruoli di leadership e potere. Questi gruppi mantengono tradizioni in cui il ruolo femminile è centrale nelle decisioni e nella gestione delle risorse. La presenza di donne come figure di autorità rappresenta una realtà consolidata in queste società.

Sono esistite, ed esistono ancora oggi, parti del mondo in cui la leadership femminile non è un'eccezione, ma la norma. Si tratta di società matriarcali, realtà spesso marginalizzate e poco conosciute, dove le donne guidano le decisioni politiche, gestiscono le risorse e trasmettono proprietà e conoscenze alle generazioni future. Comunità lontane dai modelli di potere a cui siamo abituati, ma che raccontano un'altra possibile organizzazione della società, basata su equilibrio, cooperazione e responsabilità condivisa.