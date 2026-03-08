A Senigallia, due ragazzi di 13 anni sono stati ammoniti dopo aver minacciato e spintonato un coetaneo, chiedendogli dei soldi che lui non voleva dare. La polizia ha emesso due cartellini gialli nei confronti di questi giovani coinvolti in un episodio di intimidazione in piazza Garibaldi. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto.

SENIGALLIA Emessi due ammonimenti a carico di altrettanti 13enni accusati di aver minacciato un coetaneo, spintonandolo, per chiedergli soldi che lui non aveva voluto consegnare. Gli avevano promesso di dargli una lezione all’uscita da scuola. Erano andati ad attenderlo fuori dalla Fagnani, insieme ad altri del gruppo, ma c’erano anche la madre e lo zio e loro non avevano avuto il coraggio di avvicinarsi. La madre poi si era rivolta alla polizia. È successo a febbraio. Il decreto Uno di loro è italiano, l’altro originario dell’Est Europa. Nei loro confronti è stato applicato il decreto Caivano, emesso per poter intervenire nei confronti di minori di 14 anni, non imputabili. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

«Dacci i soldi o sarà peggio per te». Cartellino giallo a due 13enni della gang di piazza Garibaldi a Senigallia

