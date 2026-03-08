Da Treviolo al Brasile | Luigi a 17 anni parla alla Gen Z con un podcast

LA STORIA. Studente del liceo Secco Suardo di Bergamo è partito per un anno di scambio a Jaraguá do Sul e si rivolge ai giovani con il suo progetto «NeosGenos». Un anno in Brasile, come «exchange student», a 17 anni: così Luigi Savio, 17 anni, di Treviolo è partito per il Sudamerica all'interno di un programma di scambio tra studenti promosso da Intercultura. «Il Brasile non è stata una scelta diretta, non nel senso tradizionale del termine – racconta il ragazzo iscritto al liceo Secco Suardo in cui frequenta l'indirizzo delle scienze umane –. Quando decidi di fare un anno all'estero con Intercultura, stili una lista, metti in ordine i tuoi desideri.