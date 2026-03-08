Da Roma all' Ucraina la Russia alla Biennale 2026 riaccende le polemiche

Una delegazione russa parteciperà alla Biennale Arte del 2026, dopo aver mancato le ultime due edizioni. La decisione ha suscitato forti reazioni e discussioni tra gli organizzatori e il pubblico. La presenza di rappresentanti russi in questa manifestazione internazionale di arte e cultura riaccende le polemiche e alimenta il dibattito pubblico sul ruolo della Russia nel mondo dell’arte.

Il governo italiano scarica la Fondazione, i ministri ucraini criticano apertamente, si muovono politici di diversi schieramenti e spuntano petizioni lanciare da cittadini russi dissidenti Non smette di fare rumore il ritorno di una delegazione nazionale russa alla Biennale Arte, dopo un'assenza di due edizioni. Nonostante la Fondazione, nel giorno stesso in cui venivano comunicate le partecipazioni nazionali, avesse anticipato le polemiche chiarendo di non avere nessuna intenzione di «censurare» partecipazioni nazionali (in riferimento a tutte quelle foriere di possibili proteste), fatto ribadito in un'intervista a Repubblica dal presidente Buttafuoco, le critiche sono inevitabilmente partite.