Da Morbegno a Taipei | l' avventura di Mattia Martinalli e Cristian Fiorini

Da Morbegno a Taipei, due atleti dell’Asd Tiro alla Fune Valtellina, Mattia Martinalli e Cristian Fiorini, sono stati scelti per rappresentare l’Italia al Mondiale di tiro alla fune in Asia. La loro partecipazione segna un importante traguardo per la squadra italiana e per il movimento locale, che si prepara a competere in un evento internazionale. La competizione si svolgerà in Asia con la presenza di diverse nazioni.

Gli atleti dell'Asd tiro alla fune Valtellina sono stati convocati dall'Italia per i Mondiali di specialità in un team che porterà anche il nome della località della Bassa Valle La Città di Morbegno varca i confini nazionali: destinazione? Il Mondiale di tiro alla fune in Asia. Due atleti d'eccellenza dell'Asd Tiro alla Fune Valtellina, Mattia Martinalli e Cristian Fiorini, sono stati selezionati per far parte della spedizione azzurra che parteciperà alla sfida planetaria in programma nei prossimi giorni a Taipei, capitale di Taiwan. I due tiratori valtellinesi gareggeranno nel Mondiale per club difendendo i colori di una formazione d'élite denominata Morbegno - FIGeST.