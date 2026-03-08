Da Bertolucci a Zalone | in attesa degli Oscar Hollywood celebra la Grande Italia

Da Bertolucci a Zalone, Hollywood si prepara a celebrare il cinema italiano durante la settimana che precede gli Oscar, iniziata l’8 marzo. La scena culturale italiana viene sottolineata attraverso eventi e riconoscimenti, tra cui le celebrazioni dedicate a Armani. La settimana si concentra su cinema, cultura e star, creando un ponte tra l’Italia e gli Stati Uniti in vista della notte degli Oscar.

Dall’8 marzo una settimana di cinema, cultura e star aspettando gli Oscar. Celebrazioni per Armani, Valentino, Tony Renis e Renzo Arbore Il grande cinema italiano torna protagonista a Hollywood con LA, Italia Festival 2026, in programma dall’8 al 14 marzo al TCL Chinese Theatres con una settimana di anteprime, riconoscimenti e incontri con i protagonisti dell’industria culturale tricolore e internazionale, alla vigilia della notte degli Oscar. La manifestazione, promossa dall’Istituto Capri nel mondo, con il sostegno del Ministero della Cultura e il patrocinio del MAECI e del MIMIT, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, KPMG e Rainbow e con... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

CINECITTÀ, LA HOLLYWOOD SUL TEVERE - DAGLI ANNI NOVANTA AD OGGI: Dall’attesa alla rinascita, tre Oscar italiani in un decennio raccontano un cinema che ritorna prepotente all’attenzione internazionale. Giuseppe Tornatore con “NUOVO CINEMA - facebook.com facebook

Sorrisi, emozioni e standing ovation: gli Oscar® italiani più memorabili hanno il volto travolgente di #RobertoBenigni, che nel 1999 conquistò Hollywood con #LaVitaèBella, e la visione contemporanea di #PaoloSorrentino, premiato nel 2014 per il Miglior Film x.com