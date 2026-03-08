Durante la serata finale del Festival, Carlo Conti ha consegnato il palco a Stefano De Martino, segnando un cambio di conduzione. La trasmissione ha mostrato le differenze tra le due figure e le modalità di presentazione, con particolare attenzione alla transizione tra i due protagonisti. La serata ha coinvolto anche altri artisti e ospiti, offrendo una panoramica degli eventi in programma.

Una nuova schiera di conduttori forse agli occhi dei più ancora inesistente, ma di cui la veloce ascesa di Stefano De Martino a caposaldo del servizio pubblico radiotelevisivo ha cominciato a far parlare. L’arrivo sulle reti Rai ha costituito oggettivamente una sorta di “ossimoro” con l’immaginario a cui apparteneva precedentemente il giovane ballerino, ossia quello del gossip e della TV commerciale, colorata e spesso vituperata, in quanto ritenuta eccessivamente disimpegnata. Tale “ossimoro” ha rappresentato le fondamenta della titubanza di molti a vedere De Martino entrare in Rai dalla porta principale della conduzione di un prime time, meta agognata e talvolta mai raggiunta da molti noti presentatori. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - DA BAUDO A DE MARTINO: È LA FINE DELLA (VERA) TV NAZIONALPOPOLARE?

Sanremo, Conti: "Ho fatto da tramite tra Baudo e Stefano De Martino"Si è conclusa ieri sera la 76ª edizione del Festival di Sanremo, che ha visto trionfare il cantante Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì.

Sal Da Vinci: Baudo non mi ha mai preso a Sanremo, ma l'anno scorso mi telefonò. De Martino? Siamo amiciIn primis uno che vede coinvolto Pippo Baudo, il celebre e compianto conduttore (ha presentato il Festival per ben 13 volte). Nel 2009 partecipai a Sanremo, arrivando terzo. Ma fu rocambolesco - dice ... today.it

Sal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026, a Stefano De Martino le chiavi del 2027Sal Da Vinci, con il brano Per sempre sì, è il vincitore del Festival di Sanremo 2026. ansa.it

