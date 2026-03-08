Cyberattacco contro le reti dell’Fbi Il sospetto cinese

Un cyberattacco ha colpito uno dei sistemi informatici dell’Fbi, utilizzato per attività di sorveglianza e indagine. Secondo fonti ufficiali, il tentativo di intrusione potrebbe essere attribuito a un attore cinese. Le autorità stanno analizzando l’accaduto e monitorando eventuali danni o infiltrazioni. La sicurezza dei dati sensibili rimane al centro delle verifiche in corso.

Un possibile cyberattacco ha colpito uno dei sistemi informatici utilizzati dall'Fbi per supportare attività di sorveglianza e indagine. La Casa Bianca sta coordinando la risposta insieme alle principali agenzie federali di sicurezza, tra cui National Security Agency (Nsa) e Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (Cisa), dopo che il Bureau ha informato il Congresso dell'incidente. Secondo quanto riportato da Politico, che cita funzionari statunitensi a conoscenza della vicenda, il sistema interessato contiene informazioni sensibili relative a tecniche investigative utilizzate dalle forze dell'ordine federali. L'episodio è ora oggetto di un'indagine interna e interagenzia.