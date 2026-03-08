Curling paralimpico a Milano-Cortina 2026 | l’Italia cede alla Cina e agli Stati Uniti ma lotta fino all’ultimo end

Durante il torneo di curling paralimpico a Milano-Cortina 2026, l’Italia ha affrontato la Cina e gli Stati Uniti, perdendo entrambe le partite. Nella sfida contro la Cina, gli azzurri sono stati sconfitti 3-5, mentre nella partita successiva hanno incontrato gli Stati Uniti. La squadra italiana ha combattuto fino all’ultimo end, ma non è riuscita a ottenere la vittoria.

Giornata di ghiaccio per l'Italia ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, impegnata su due fronti nel curling: il torneo misto e il doppio misto wheelchair. Nella mattinata di domenica 8 marzo si è disputata la seconda giornata del torneo misto. La rappresentativa azzurra, formata da Egidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani, Angela Menardi e Giuliana Turra, aveva già esordito con una sconfitta sul filo di lana contro il Canada.