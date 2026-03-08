Curling | l’Italia sfiora la maxi rimonta ma cede il passo al Canada alle Paralimpiadi Sconfitta al debutto

La nazionale italiana di curling a squadre miste ha affrontato il primo match alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 e, dopo una rimonta che ha portato a sfiorare la vittoria, si è dovuta arrendere al Canada. La partita si è conclusa con la sconfitta dell’Italia, segnando il debutto del team in questa edizione dei giochi.

Inizia con una sconfitta il cammino della Nazionale italiana di curling a squadre miste alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri infatti nel match inaugurale hanno dovuto cedere il passo al Canada per 8-9, complice un avvio di disputa molto complessa ed una rimonta dai contorni clamorosi appena sfiorata. Pronti-via infatti i nordamericani hanno trovato il varco perfetto per confezionare un attacco molto proficuo, rubando una mano da ben quattro punti. La compagine tricolore formata da Igidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani, Angela Menardi e l'alternante Giuliana Turra si è quindi ritrovata a rincorrere fin da subito, accorciando le distanze di due lunghezze al secondo turno.