L’avvocato Petruzzi ha annunciato che un’altra famiglia ha subito la morte di un proprio caro dopo un trapianto di cuore. La vicenda riguarda le stesse condizioni e anomalie riscontrate nel caso del bambino con il cuore bruciato. Petruzzi ha spiegato che si tratta di un episodio collegato alle stesse problematiche emerse in precedenza. La notizia riguarda quindi un ulteriore decesso legato a circostanze simili.

Potrebbe esserci un altro caso simile a quello del piccolo Domenico, il bimbo a cui è stato trapiantato un cuore bruciato. L’avvocato della madre del bambino, Francesco Petruzzi, ha fatto sapere che un’altra famiglia si è rivolta al suo studio legale per un trapianto di cuore con esito negativo. L’avvocato Petruzzi e il secondo caso Come riporta il Corriere della Sera, l’avvocato Francesco Petruzzi, che rappresenta Patrizia e Antonio, i genitori del bambino di due anni e cinque mesi morto dopo essere stato due mesi in coma farmacologico in seguito ad un trapianto di cuore fallito, ha detto che “un’altra famiglia si è rivolta al mio studio legale per un altro trapianto di cuore con esito negativo”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cuore bruciato, avvocato Petruzzi annuncia un altro caso di morte post-trapianto: "Stessa box e anomalie"

"Deputato la ringrazio per aver affiancato con il massimo dell'impegno la battaglia della mamma del piccolo Domenico per ottenere verità e giustizia sulla vicenda del trapianto del cuore bruciato al figlio. Non dimentichiamo che oltre al dolore della famiglia del - facebook.com facebook

