Cultura sapori e tradizioni | semplicemente Magna e Tasi

Il sindaco di Albignasego ha annunciato che l’evento Magna e Tasi si svolgerà anche quest’anno, confermando la continuità del format che si è dimostrato molto apprezzato nel 2025. L’appuntamento si propone di mettere in mostra cultura, sapori e tradizioni locali, coinvolgendo la comunità e valorizzando il territorio. La manifestazione sarà organizzata secondo le modalità già sperimentate con successo in passato.

L'annuncio è del sindaco di Albignasego, Gregori Bottin: «Dopo l’enorme successo del 2025 abbiamo voluto confermare lo splendido format di Magna e Tasi, un appuntamento che ha saputo unire qualità, partecipazione e valorizzazione del nostro territorio. Il prossimo weekend la nostra piazza tornerà ad animarsi con un evento che rappresenta non solo un’occasione di festa, ma anche un importante volano per il commercio locale e per la promozione culturale della città». Ebbene, dal 12 al 15 marzo 2026, la piazza del Donatore di Albignasego ospiterà la nuova edizione di Magna e Tasi, format itinerante di Euro Mercato. Per quattro giorni la piazza centrale del Comune diventerà uno spazio dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e artigianali, creando un punto di attrazione per la città e per il territorio circostante. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

