Cultura | grande successo per Yuja Wang sabato sera su palco Santa Cecilia nonostante febbre

Sabato sera, sul palco dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, si è esibita Yuja Wang nonostante avesse la febbre a 39 gradi. Prima dell’inizio del concerto, il Presidente-Sovrintendente dell’istituzione ha informato il pubblico della condizione dell’artista, sorprendendo gli spettatori. Non sono stati annunciati altri dettagli, e l’evento si è svolto regolarmente con grande affluenza di pubblico.

A sorpresa, prima dell'inizio del concerto di sabato sera, il Presidente-Sovrintendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Massimo Biscardi, ha annunciato al pubblico che Yuja Wang si era svegliata con 39 di febbre. Questo ha generato un momento di apprensione tra i presenti, molti dei quali temevano brutte notizie. Tuttavia, lo stesso Biscardi ha rapidamente rassicurato tutti, spiegando come la pianista si fosse mostrata incredibilmente generosa, decidendo di salire comunque sul palco per sostenere il concerto. La sua scelta è stata accolta con grande emozione dal pubblico, culminando, al termine della serata, in una lunga e calorosa ovazione.