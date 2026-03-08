Crosetto convoca i vertici militari

«Ho convocato una riunione d'emergenza in videoconferenza con il capo di Stato maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, il direttore nazionale degli Armamenti, ammiraglio di squadra Giacinto Ottaviani, e i rappresentanti dell'industria della difesa italiana. Alla riunione hanno partecipato circa 130 persone». A scriverlo in una nota è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ieri ha «sollecitato l'industria della difesa a segnalare tutte le proprie disponibilità operative, i programmi in fase di finalizzazione e ogni iniziativa che possa contribuire, in tempi brevissimi, a rafforzare ulteriormente la difesa, specie quella aerea, del paese, nonché quella dei paesi alleati e dei paesi amici».