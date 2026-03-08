Il ministro della difesa ha convocato i militari per discutere di un possibile rafforzamento delle difese, mentre il presidente del consiglio ha dichiarato che l’Italia non si trova in guerra. Nel frattempo, una fregata italiana si trova a Cipro e il premier ha definito l’operazione un atto di solidarietà europea e di prevenzione. Si parla anche di un’eventuale decisione di Trump di inviare soldati in Iran.

Giorgia Meloni ha chiarito il ruolo dell’Italia nella crisi iraniana. «Per garantire la sicurezza dei confini dell’Unione europea abbiamo disposto il dispiegamento di una fregata italiana a Cipro, un atto che è di solidarietà europea, ma soprattutto di prevenzione. Ma la nostra linea è molto chiara: l’Italia non è parte del conflitto e non intende diventare parte del conflitto», ha dichiarato ieri. «Noi lavoriamo, per quanto possibile, all’obiettivo di ridurre le tensioni e verificare se vi sia ancora una possibilità di riprendere i negoziati», ha proseguito, sottolineando di essersi confrontata con Friedrich Merz, Emmanuel Macron e Keir Starmer per evitare «un’ulteriore escalation». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Crosetto convoca i militari: «Rafforzare le difese». Meloni: non siamo in guerra

Guerra Iran, Crosetto convoca i vertici militari: “Preparasi a ogni scenario”Il peggioramento del quadro internazionale e le tensioni crescenti in Medio Oriente spingono l’Italia ad alzare il livello di attenzione sul fronte...

Guerra in Iran, Mattarella convoca Meloni e Crosetto. Il Quirinale: “Una crisi molto grave”Roma, 4 marzo 2026 – La sveglia è suonata, e a farla squillare è stato Sergio Mattarella in persona.

Tutto quello che riguarda Crosetto convoca.

Temi più discussi: Crosetto convoca i vertici militari; Crosetto convoca i vertici militari: Riunione per rafforzare la difesa; Iran, Crosetto convoca i vertici militari: Riunione d'emergenza per rafforzare la difesa; Crosetto convoca l'industria, 'lavori per rafforzare la difesa'.

Iran, Crosetto convoca i vertici militari: «Riunione d'emergenza per rafforzare la difesa»«Oggi ho convocato una riunione d’emergenza in videoconferenza con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, ... msn.com

Guerra Iran-Usa, Crosetto convoca i vertici militari: «Riunione d'emergenza per rafforzare la difesa. Prepararsi a ogni scenario». Cosa può succedereIl Ministro della Difesa Guido Crosetto ha lanciato un allarme senza precedenti convocando sabato 7 marzo, una riunone d’emergenza in ... msn.com

Guerra Iran, Crosetto convoca i vertici militari: cosa può succedere - facebook.com facebook

Crosetto convoca i vertici della Difesa: “Momento drammatico, ridurre al minimo gli impedimenti burocratici” x.com