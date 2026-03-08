cronache dal concerto di harry styles a manchester insieme ai fan cresciuti quanto il loro idolo

A Manchester, i fan di Harry Styles si sono ritrovati per il suo primo concerto dopo tre anni, in una settimana ricca di eventi musicali. La serata ha visto molti fan, ormai cresciuti quanto il loro idolo, riuniti per ascoltare dal vivo le sue canzoni. L’atmosfera era carica di emozioni e aspettative, con il pubblico che ha riempito il locale di energia.

Quella che ha portato al primo concerto di Harry Styles in tre anni, è stata una settimana musicale intensa per Manchester, per Harry Styles e per Harry Styles a Manchester. La città ha ospitato i Brit Awards, dove, all'arena Co-Opha, il cantautore si è esibito per la prima volta con Aperture, la sua nuova hit synth-pop elettronico di cinque minuti. Poi, il 6 marzo, Styles è tornato sullo stesso palco per offrire live tutti i brani del suo nuovo album, Kiss All The Time. Disco, occasionally. La città era in fermento e gli abitanti erano entusiasti di vederla al centro della scena musicale. «Finalmente!» mi ha detto un negoziante. «Era ora», ha commentato il mio tassista. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

