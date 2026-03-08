Nel match di FA Cup, il Port Vale ha schierato Joe Gauci tra i pali, con Kyle John e Cameron in difesa. Durante la partita, sono stati segnati diversi gol, mentre l’eroe Waine ha commentato lo shock dell’esito. La partita ha visto diversi momenti intensi e un risultato inatteso, che ha suscitato sorpresa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

2026-03-08 18:07:00 Breaking news: Port Vale a partire dall’XI: Joe Gauci, Kyle John, Cameron Humphreys, Connor Hall, Dajaune Brown, Rhys Walters, Jordan Gabriel, Liam Gordon, Ben Waine, Ethon Archer, Funso Ojo Sostituti di Port Vale: Ben Amos, Jaheim Headley, Jordan Shipley, Tyrese Campbell, Grant Ward, George Hall, Tyler Magloire, Andre Gray, Onel Hernandez Squadra del Sunderland contro Port Vale. Il Sunderland ha apportato due modifiche: il terzino Trai Hume e il centrocampista Noah Sadiki sono stati squalificati, quindi Chris Rigg e Chemsdine Talbi sono partiti. Il portiere Robin Roefs, i difensori Dennis Cirkin, Reinildo Mandava e Nordi Mukiele, i centrocampisti Jocelin Ta Bi e Romain Mundle e gli attaccanti Bertrand Traore e Brian Brobbey sono rimasti infortunati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Cronaca, risultato e gol della FA Cup mentre l’eroe Waine spiega lo shock “incredibile”.

Leggi anche: Cronaca, risultato e gol mentre i Blues si scatenano nel quarto turno della FA Cup

Cronaca, risultato e gol della rivincita dei Reds in FA CupGli ospiti hanno controllato il possesso palla nelle fasi iniziali, ma hanno faticato a creare chiare occasioni contro una squadra dei Wolves che...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cronaca risultato e gol della FA Cup....

Temi più discussi: Tre gol alla Giana e Brescia a -18. Per il Vicenza la Serie B ormai è lì; Video Vis Pesaro Pontedera (1-1)/ Gol e highlights: Machin risponde a Yeboah!; Video Pineto Forlì (3-2)/ Gol e highlights: succede di tutto: Nebuloso in extremis!; DIRETTA Avellino-Padova 1-0: finalmente Russo! Cronaca live, risultato e formazioni ufficiali.

Juventus-Pisa 4-0: gol e highlights. A segno Cambiaso, Thuram, Yildiz e BogaIl sabato di Serie A termina con la squadra di Spalletti che, contro il Pisa, ritrova la vittoria in campionato dopo oltre un mese. In avvio Moreo va vicino al gol per gli ospiti, mentre dall'altra pa ... sport.sky.it

Pareggio spettacolare tra Atalanta e Udinese: cronaca e analisiAtalanta e Udinese hanno pareggiato 2-2 in una partita vivace: gol di Kristensen e Davis, reazione di Scamacca e dinamiche che restano aperte per il proseguo del campionato ... notizie.it

Stefanelli, Chindamo e le altre https://www.lacnews24.it/cronaca/sottomesse-ribelli-colluse-le-donne-e-una-trappola-chiamata-ndrangheta-nicaso-vittime-di-una-sessualita-distorta-l64j4ndf - facebook.com facebook

Comunque per onor di cronaca fu Blue sky a suo tempo a far saltare il potenziale deal con il fondo arabo. E ora testa dal derby x.com