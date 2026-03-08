In occasione dell’8 marzo, la settima stagione di Illuminate debutta con un episodio dedicato a un’avvocatessa impegnata nella lotta contro la violenza sessuale e per i diritti civili. Cristiana Capotondi presenta questa figura femminile, prima di altri tre episodi dedicati a donne che hanno segnato i confini del talento femminile. La serie si propone come testimonianza civile attraverso la narrazione televisiva.

In occasione dell'8 marzo, la narrazione televisiva torna a farsi testimonianza civile con il debutto della settima stagione di Illuminate. La docu-serie di Rai Cultura, in onda su Rai 3 in seconda serata, sceglie la Giornata internazionale della donna per riaccendere i riflettori su quattro figure che hanno segnato il Novecento italiano: Tina Lagostena Bassi, Lea Pericoli, Eleonora Giorgi e Rosita Missoni. Prodotta da Anele, la serie propone un ideale passaggio di testimone tra generazioni, affidando il racconto a quattro attrici del panorama contemporaneo: Cristiana Capotondi, Sveva Alviti, Ornella Muti e Greta Ferro, chiamate a ripercorrere scelte, sacrifici e traguardi di queste eccellenze "made in Italy".

© Iodonna.it - Cristiana Capotondi racconta l'avvocata e il suo impegno contro la violenza sessuale e per i diritti civili. Ed è solo il primo di 4 episodi dedicato a donne che hanno ridisegnato i confini del talento femminile

