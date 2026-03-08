crisi negoziata col fiato sospeso conerobus spera nella svolta

Domani il tribunale dovrà pronunciarsi sulla richiesta di composizione negoziata della crisi presentata da Conerobus. I vertici dell’azienda e i soci sono in attesa di conoscere l’esito di questa procedura, che potrebbe determinare il futuro della società. La decisione arriverà dopo il procedimento giudiziario avviato per affrontare le difficoltà economiche attuali.

I vertici e i soci di Conerobus attendono con ansia per domani il pronunciamento del tribunale in merito alla Composizione Negoziata della crisi. Un vero e proprio spartiacque per la principale azienda del Tpl delle Marche che nel 2026 potrebbe rilanciarsi definitivamente dopo un 2025 da incubo. In caso di esito favorevole via al risanamento vero proprio su base poliennale, soprattutto alla voce ‘debiti’ con banche e fornitori. La delibera di giunta approvata giovedì dal Comune di Ancona, socio di maggioranza al 40% di Conerobus, sulle linee guida programmatiche altro non è che un atto dovuto per dare forza alle buone intenzioni di tutti gli attori coinvolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

