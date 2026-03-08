Cricket l’India vince i Mondiali T20 nella bolgia del Modi Stadium Nuova Zelanda travolta

L’India ha vinto la finale della Coppa del Mondo T20 2026 giocata allo Narendra Modi Stadium di Ahmedabad. La partita si è conclusa con l’India che ha battuto la Nuova Zelanda per 96 runs, con un punteggio di 2555 in 20 overs. La gara si è svolta in un’atmosfera di grande entusiasmo e partecipazione, con i padroni di casa che si sono imposti nettamente sui neozelandesi.

La finale della Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, andata in scena in India e Sri Lanka, premia i padroni di casa: allo Narendra Modi Stadium di Ahmedabad, infatti, l'India supera nettamente la Nuova Zelanda, battuta per 96 runs con lo score di 2555 (20.0)-159 (19.0). La Nuova Zelanda vince il sorteggio e sceglie di lanciare: l'India, però, risponde con il miglior innings d'attacco messo in mostra in tutta la rassegna iridata, superiore per qualità anche a quello della semifinale contro l'Inghilterra. I padroni di casa completano l'azione offensiva, cadono solo 5 wickets, ed i 20 overs previsti si chiudono con un run rate di 12.75, a quota 255 runs.