Creattiva sempre più pubblico | 53mila visitatori all’insegna delle arti manuali

LA FIERA. La manifestazione dedicata all’handmade e al «saper fare» chiude con 53.000 presenze (+10% rispetto all’edizione del 2025) e si conferma il punto di riferimento di professionisti e appassionati delle arti manuali. Si è conclusa con ottimi risultati la 33ª edizione di Creattiva Spring, andata in scena dal 5 all’8 marzo alla Fiera di Bergamo. Oltre 230 espositori provenienti da 18 regioni italiane hanno animato la manifestazione, offrendo prodotti, materiali e dimostrazioni dedicate all’artigianato e al «saper fare», confermando la centralità della fiera per operatori del settore e appassionati di manualità. Gli oltre 53.000... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

