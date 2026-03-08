Viene segnalato che ansiolitici, antidepressivi e ormoni tiroidei vengono prescritti a persone sane con lo scopo di perdere peso, creando così un problema che prima non esisteva. Questa pratica ha suscitato preoccupazioni sul modo in cui vengono gestiti i trattamenti farmacologici e sui rischi potenziali per chi non presenta condizioni mediche conclamate. La questione riguarda l’uso improprio di farmaci senza una reale necessità clinica.

"Così non si cura una persona, così si crea un problema dove prima non c’era". Ansiolitici, antidepressivi e ormoni tiroidei prescritti a persone sane solo per perdere qualche chilo. Non è una scorciatoia, è una forzatura clinica. E i rischi non sono affatto teorici. La pensa così Riccardo Olmeda, storico medico di famiglia pesarese: "Ansiolitici e antidepressivi si usano per curare patologie, non per dimagrire". Il punto, spiega, è culturale prima ancora che medico. "Stiamo diventando un popolo farmacodipendente. Non si prendono più i farmaci per curare malattie, ma per dimagrire, per piacersi. Questa moda va combattuta, anche sul piano etico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Così si crea un problema dove prima non c’era"

