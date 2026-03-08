Così lo Stato ha risposto alla mafia il Coisp lancia la web-serie sulle catture di Brusca e Provenzano

Il Coisp ha annunciato il lancio di una web-serie che racconta le operazioni di polizia contro i boss Brusca e Provenzano. Le immagini mostrano sirene, agguati e bare avvolte nel tricolore, richiamando gli anni in cui Cosa Nostra compiva stragi e autobombe per mettere sotto pressione lo Stato. La serie si concentra sui momenti delle catture e sulle azioni delle forze dell’ordine.

Sirene, agguati, bare avvolte nel tricolore: erano gli anni in cui Cosa Nostra sfidava apertamente lo Stato con le stragi e le autobombe tentando di piegare la democrazia attraverso il terrore. Ogni funerale di magistrati e poliziotti assassinati sembrava una resa. Eppure, proprio sotto la superficie del dolore, lo Stato studiava e si riorganizzava; dentro le questure e negli uffici giudiziari prendeva forma la risposta. È da qui che parte la web-serie realizzata dal sindacato di polizia Coisp, pubblicata sui suoi canali social, dedicata ai trent’anni dall’arresto di Giovanni Brusca e ai venti dalla cattura di Bernardo Provenzano. Il primo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

