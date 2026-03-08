Cosenza | 8 marzo 2026 meno mimose più diritti concreti

Oggi a Cosenza si sono svolte manifestazioni in occasione dell’8 marzo, con le strade riempite da persone che hanno espresso il proprio sostegno ai diritti delle donne. La mobilitazione ha coinvolto diverse piazze e vie del centro, attirando partecipanti di varie età. La giornata si è concentrata sulla richiesta di diritti concreti e di un impegno reale su questo tema.

Le strade di Cosenza si sono riempite oggi per una mobilitazione che ha messo al centro la questione dei diritti delle donne. Il 8 marzo del 2026 è stato segnato da un corteo guidato dal collettivo Fem.In., con lo slogan Meno mimose, più diritti che ha definito il tono dell'evento. L'iniziativa non si è limitata a richieste generiche, ma ha collegato la violenza contro le donne alle dinamiche globali della guerra e ai problemi strutturali del lavoro precario. I manifestanti hanno ribadito con forza che l'assenza di consenso equivale a stupro, ponendo fine a qualsiasi ambiguità sul tema della violenza sessuale.