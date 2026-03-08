Cosenza | 13 schede senza timbro bloccano lo scrutinio

A Cosenza, le urne sono state chiuse, ma lo scrutinio è stato temporaneamente bloccato a causa di 13 schede elettorali prive del timbro ufficiale. Si tratta di schede compilate dai votanti che non presentano il marchio di autorizzazione, creando un ostacolo nel conteggio finale. La situazione ha portato a un'interruzione temporanea del processo di scrutinio nella provincia.

Le urne della provincia di Cosenza sono state chiuse, ma un'ombra si allunga sul conteggio finale. Trenta schede risultano prive del timbro ufficiale pur essendo state compilate dai votanti. La commissione elettorale ha già verbalizzato l'accaduto mentre il scrutinio procede nel silenzio del seggio principale. Si tratta di un episodio che potrebbe mettere in discussione la regolarità di un voto che vedeva contrapposti Franz Caruso e Biagio Faragalli per la guida dell'amministrazione provinciale. Il nodo delle tredici schede sospese. Nel cuore dello scrutinio è emerso un dettaglio tecnico che rischia di bloccare o rallentare la proclamazione dei risultati.