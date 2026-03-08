Nell’ottavo giorno di guerra, gli attacchi sono proseguiti su Teheran e contro i paesi del Golfo, con colpi di artiglieria e bombardamenti che hanno causato danni e vittime. Le autorità iraniane hanno confermato di aver subito raid aerei e attacchi missilistici, mentre le forze militari dei paesi coinvolti hanno risposto con operazioni difensive. La situazione nel territorio rimane tesa e in evoluzione.

Sono continuati gli attacchi su Teheran, come anche quelli iraniani contro i paesi del Golfo, nonostante il presidente Pezeshkian avesse detto che sarebbero finiti Il Post ha seguito l’ottavo giorno della guerra in Medio Oriente e qui si possono trovare tutti gli aggiornamenti con questo liveblog, sempre aggiornato. Nella notte fra venerdì e sabato Israele e gli Stati Uniti hanno bombardato intensamente Teheran, la capitale dell’Iran (avevano fatto la stessa cosa nella notte precedente). Sabato sera Israele ha attaccato anche molti depositi di carburante iraniani, ma non ci sono ancora molte informazioni sui danni. Sui social network circolano video di grossi incedi nei dintorni di Teheran. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è successo nell’ottavo giorno di guerra

Cos’è successo nel terzo giorno di guerraGli attacchi di Iran e Israele si sono espansi su più fronti, e nel suo primo discorso Trump non ha parlato di rovesciare il regime Nel suo terzo...

Cos’è successo nel settimo giorno di guerraTrump ha detto di volere la «resa incondizionata» dell'Iran, che intanto potrebbe stare ricevendo informazioni d'intelligence dalla Russia La guerra...

ENG SUB | Stellar Transformations Season 5 | Yuewen Animation

Approfondimenti e contenuti su Cos'è successo nell'ottavo giorno di....

Temi più discussi: Cos’è successo nel quinto giorno di guerra; Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo; Poliziotto Rogoredo: chi è Carmelo Cinturrino e cos'è successo; Loris Costantino morto all'ex Ilva, l'operaio è precipitato da una passerella: seconda vittima in pochi mesi.

Cos’è successo nella quarta giornata di guerraIl quarto giorno della guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran è stato quello in cui si sono iniziate ad avvertire con maggiore chiarezza le conseguenze negative per l’economia mondiale. Il Post ... ilpost.it

Cos’è successo nella seconda giornata di guerraSono continuati i bombardamenti reciproci in Iran, Israele e in vari paesi del Golfo; nel frattempo Trump è stato molto vago sulle sue prossime mosse ... ilpost.it

Cos'hanno scoperto - facebook.com facebook

Arbitra 17enne aggredita in Sardegna, cos'è successo. L'Aia: "Superato ogni limite" x.com