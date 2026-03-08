Corteo 8 marzo a Milano | Disarmiamo guerra e patriarcato Le nostre vite valgono

A Milano, oggi 8 marzo, migliaia di persone si sono riunite in un corteo promosso da Non una di Milano. Il percorso ha attraversato le vie della città, con partecipanti che hanno portato cartelli e slogan contro la guerra e il patriarcato. La manifestazione si è conclusa in piazza, dove sono stati letti messaggi e richieste di cambiamento.

Milano, 8 marzo 2026 – A Milano oggi, 8 marzo, migliaia di persone al c orteo organizzato in città da Non una di Milano. La partenza in zona stazione Centrale, dove intorno alla 'Mela reintegrata', la scultura di Michelangelo Pistoletto in piazza Duca d'Aosta, è stato affisso un grande striscione con la scritta “Not in my name. Stop zone rosse. Stop deportazioni”. All'ormai tradizionale appuntamento sono arrivate migliaia di persone, almeno cinquemila, che dalla Stazione centrale si sono mosse verso il centro con arrivo previsto in piazza Fontana. "Oggi, Medusa è tornata. Non è una, ma sono diverse. Il tour della rabbia contro la cultura della violenza e i ricchi e potenti stupratori è iniziato" hanno promesso da Non una di meno esortando " disarmiamo guerra e patriarcato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

