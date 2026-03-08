Corsa alle Olimpiadi 2040 | Sono un grande volano sì al patto dell’Appennino

È stato annunciato che Emilia-Romagna e Toscana collaborano per ospitare le Olimpiadi del 2040, con un accordo firmato tra le due regioni. La proposta prevede che entrambe condividano le strutture e le competizioni, puntando a realizzare un evento sportivo congiunto. Le autorità regionali si sono incontrate per definire i dettagli del progetto e avviare i primi passi ufficiali.

Pensiero stupendo, cantava Patty Pravo. Stupendo come l’idea che Emilia-Romagna e Toscana possano ospitare assieme i Giochi Olimpici del 2040, a ottant’anni esatti da quelle di Roma. In un connubio sport e turismo tanto caro a Davide Cassani, ex ciclista professionista, ex ct della nazionale italiana di ciclismo e oggi presidente di Apt Servizi, la società della Regione dedicata alla promozione turistica, nonché ideatore del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone, squadra ciclistica Continental che ha lo scopo di portare in giro per il mondo il nome dell’Emilia-Romagna. Cassani lei è stato un atleta di altissimo livello, un tecnico, un dirigente e molto altro ancora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giani raccoglie l’assist di Renzi: “Sì alle Olimpiadi 2040 in Toscana”Firenze, 18 febbraio 2026 – Di corsa inseguendo il traguardo, ancora parecchio lontano.

“Rosso Volante”, intervista a Giorgio Pasotti: “Mi sono allenato per tre mesi tra dieta rigorosa e corsa, è stata una preparazione durissima. Partecipare come tedoforo alle Olimpiadi è una grande soddisfazione”Giorgio Pasotti interpreta Eugenio Monti nel film tv “Rosso Volante”, in onda in prima serata su Raiuno lunedì 23 febbraio, una produzione Rai...

Una raccolta di contenuti su Corsa alle Olimpiadi 2040 Sono un....

Temi più discussi: La corsa ai Giochi 2040? Derby mediterraneo Italia-Spagna; Olimpiadi 2040 a Roma: perché ora è possibile; Olimpiadi, la grande scommessa: orizzonte 2040 per Roma; Dalla colonia penale del 2026 alle Olimpiadi 2040: la Sardegna può davvero sognare?.

Olimpiadi 2036 o 2040: Italia valuta Roma o Venezia, ma la Germania è forte concorrenteSull'onda dell'entusiasmo per le Olimpiadi invernali di Milano?Cortina 2026, l'Italia sta esplorando la possibilità di ospitare i Giochi estivi. Le città di Roma e Venezia emergono come potenziali sed ... it.blastingnews.com

Gualtieri punta a candidare Roma alle Olimpiadi del 2040. Ecco quali sono le tappe necessarie per vincere i GiochiIl Sindaco si è detto pronto a lanciare la corsa della Capitale, con due date possibili: 2036 o 2040. Malagò: Meglio la seconda, ma prematuro parlarne ... romatoday.it

Quando una semplice corsa e un semplice gesto riescono a far esplodere la gioia anche quando sembra lontana. facebook

La Juve fa quattro regali a Spalletti e riprende la corsa Champions: quarto posto a un punto #seriea x.com