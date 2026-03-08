Corriere dello Sport | Premio vittoria | tre giorni di stop

Dopo aver ottenuto due vittorie consecutive, la squadra dovrà fermarsi per tre giorni di stop. La decisione arriva in seguito alle recenti prestazioni e riguarda l'intero gruppo, che potrà così dedicarsi a un breve periodo di recupero e allenamenti leggeri prima del prossimo impegno. La pausa è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutti i componenti della rosa.

"> Due vittorie consecutive e qualche giorno per ricaricare le energie. Il Napoli si gode il momento dopo i successi contro Verona e Torino, risultati che hanno rilanciato la corsa degli azzurri verso la qualificazione alla Champions League. Come racconta il Corriere dello Sport, Antonio Conte ha concesso tre giorni di riposo alla squadra prima di riprendere la preparazione in vista della prossima gara contro il Lecce. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Napoli tornerà ad allenarsi martedì al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri avranno quattro giorni di lavoro per preparare la sfida del Maradona contro il Lecce, con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva dopo i successi ottenuti contro Verona e Torino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Premio vittoria: tre giorni di stop” Corriere dello Sport: “Pochi giorni ai Fab Four”Corriere dello Sport: “Pochi giorni ai Fab Four”"> Nessun rischio, linea della prudenza confermata. Leggi anche: Corriere dello Sport – che festa per la vittoria dello United nel derby! La Roma osserva… How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights Aggiornamenti e notizie su Corriere dello Sport Premio vittoria.... Temi più discussi: Sinner ed Alcaraz contro Djokovic: c'è un premio prestigiosissimo che vale più degli Slam; A Fulminacci il Premio della Critica Mia Martini; Kings League Lottomatica.sport Italy al via! E col nuovo Concorso Fan of the Kings: Meet the Prince si vince...; Sanremo 2026: tre premi ad Anas per l'impegno nello sviluppo della mobilità del paese e la sicurezza stradale. Corriere dello Sport: Vergara sente aria di casaLa crescita di Vergara è stata certificata anche da un riconoscimento ufficiale. Il centrocampista offensivo ha infatti conquistato il premio Rising Star Of The Month di febbraio, riservato ai ... napolipiu.com A Fulminacci il Premio della Critica Mia Martini(ANSA) - SANREMO, 01 MAR - Fulminacic, con il brano 'Stupida sfortuna', ha vinto il premio della Critica Mia Martini attribuito dalla Sala Stampa del Roof dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2026. corrieredellosport.it Corriere della Sera. . "I bambini a casa con i loro genitori e stop agli abusi sui minori". Sono i messaggi comparsi su un Tricolore steso lungo il guardrail di fronte alla casa famiglia che ospita i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia della 'f - facebook.com facebook Oggi sul @Corriere Federico Fubini intervista il grande Garry Kasparov, oppositore di Putin e campione di scacchi. “L’azione di Trump fa pulizia. E’ come un BULDOZZER che spazza via un vecchio ordine che non funzionava più. Fa capire agli autocrati che l’ x.com