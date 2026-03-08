Coppa del Mondo Slalom Kranjska Gora | male Vinatzer fuori dalla top 20 LIVE

Nella prima manche dello slalom di Kranjska Gora, Vinatzer si è posizionato al di fuori della top 20, confermando un rendimento non brillante. La gara si svolge in Slovenia e fa parte della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. La competizione segue le delusioni degli ultimi Giochi Olimpici di Milano Cortina, dove lo sci alpino maschile ha mostrato risultati insoddisfacenti.

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino si sposta in Slovenia: Vinatzer conferma il suo momento di forma non eccezionale in prima manche Lo sci alpino maschile ha deluso parecchio nei Giochi Olimpici di Milano Cortina. O meglio, Alex Vinatzer non è riuscito a rispettare il livello che ci si aspettava fino a poche settimane prima. La Coppa del Mondo di sci rappresenta una nuova occasione per riprendersi ma le cose non stanno andando molto bene neanche in questo caso. Oggi è prevista la tappa in Slovenia, lo Slalom Kranjska Gora, ma la prima manche per lo sciatore italiano non è stata per niente eccezionale. Colleghi come Mcgrath e Pinheiro Braathen sembrano imprendibili, ma da uno come Vinatzer ci si aspetta almeno un ingresso comodo in top 10. 🔗 Leggi su Sportface.it Coppa del Mondo, Slalom Kranjska Gora: male Vinatzer nella prima manche LIVELa Coppa del Mondo maschile di sci alpino si sposta in Slovenia: Vinatzer conferma il suo momento di forma non eccezionale in prima manche Lo sci... LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Vinatzer vicino alla top 10, si riparte alle 12.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 10. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Coppa del Mondo Slalom Kranjska Gora.... Temi più discussi: Kranjska Gora, il gigante maschile LIVE; Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Franzoni in top ten, Odermatt padrone; Federica Brignone oggi: Record, vittorie e numeri di sci alpino · Palmarès aggiornato; Calendario Coppa del Mondo 2025/26: da Sölden a Lillehammer. Coppa del Mondo, Slalom Kranjska Gora: male Vinatzer nella prima manche LIVELa Coppa del Mondo maschile di sci alpino si sposta in Slovenia: Vinatzer conferma il suo momento di forma non eccezionale in prima manche ... sportface.it Coppa del mondo di sci, Pinheiro Braathen vince slalom gigante maschile a Kranjska GoraLeggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Pinheiro Braathen vince slalom gigante maschile a Kranjska Gora ... sport.sky.it COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO: CURTONI VINCE IL SUPERG IN VAL DI FASSA Elena Curtoni mette il turbo e dipinge una linea perfetta che non lascia scampo alle avversarie, portandosi a casa il quarto successo in carriera in Coppa del Mondo! Ma - facebook.com facebook Questa vittoria dell’Italrugby è paragonabile ai successi più grandi dello sport italiano. Abbiamo battuto i maestri, abbiamo battuto l’unica squadra europea capace di vincere la coppa del mondo, con chi ha inventato questo sport, il nostro sport. È successo dav x.com