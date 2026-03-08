Coppa del Mondo Slalom Kranjska Gora | disastro Italia Vinatzer 28esimo

Durante la tappa di Kranjska Gora della Coppa del Mondo di sci alpino, Vinatzer si è piazzato al 28º posto nello slalom, confermando un momento di forma difficile. La gara si è svolta in Slovenia e rappresenta una delle ultime tappe della stagione. Lo sci alpino maschile non ha brillato ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, e questa prova ha evidenziato ancora una volta le difficoltà degli atleti italiani.

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino si sposta in Slovenia: Vinatzer conferma il suo momento di forma non eccezionale in prima manche Lo sci alpino maschile ha deluso parecchio nei Giochi Olimpici di Milano Cortina. O meglio, Alex Vinatzer non è riuscito a rispettare il livello che ci si aspettava fino a poche settimane prima. La Coppa del Mondo di sci rappresenta una nuova occasione per riprendersi ma le cose non stanno andando molto bene neanche in questo caso. Oggi è prevista la tappa in Slovenia, lo Slalom Kranjska Gora, ma la prima manche per lo sciatore italiano non è stata per niente eccezionale. Colleghi come Mcgrath e Pinheiro Braathen sembrano imprendibili, ma da uno come Vinatzer ci si aspetta almeno un ingresso comodo in top 10.