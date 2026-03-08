Controlli della polizia scoperte pessime condizioni igieniche | chiusa bottega del centro

Durante controlli recenti nel centro di Gavardo, gli agenti della Polizia Locale della Valle Sabbia hanno verificato le condizioni igieniche di una bottega di quartiere e hanno deciso di sospenderne temporaneamente l’attività. La chiusura è stata disposta a causa di problemi riscontrati nelle condizioni di pulizia e sanificazione del locale. Nessun altro dettaglio è stato comunicato ufficialmente.

Un negozio di vicinato del centro di Gavardo è stata temporaneamente chiuso a seguito di controlli approfonditi condotti dagli agenti dell'Aggregazione di Polizia Locale della Valle Sabbia. La vicenda prende le mosse dal 27 gennaio, quando i poliziotti hanno effettuato una serie di controlli commerciali nell'area, rilevando alcune irregolarità che hanno poi segnalato alle autorità competenti. Mercoledì, gli uomini di ATS hanno effettuato un sopralluogo nell'esercizio commerciale segnalato e, riscontrando criticità di tipo igienico-sanitario, hanno disposto la sospensione immediata dell'attività. La bottega rimarrà chiusa fino a quando tutte le situazioni irregolari riscontrate non saranno completamente sanate.