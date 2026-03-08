Controlli allo Slash del Vomero stop agli eventi musicali | Non ci sono autorizzazioni Il locale | Restiamo aperti e stiamo risolvendo
Durante i controlli allo Slash del Vomero, sono stati sospesi alcuni eventi musicali perché il locale non aveva le autorizzazioni necessarie. Nonostante questa decisione, il locale rimane aperto e sta lavorando per risolvere la situazione. La gestione ha confermato che l’attività continua normalmente, mentre le autorità hanno fermato alcune esibizioni pubbliche fino a quando non saranno chiarite le questioni burocratiche.
