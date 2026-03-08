Continua la stretta della polizia locale in piazza del Popolo e piazzetta Unicef

La polizia locale ha avviato un nuovo servizio di controllo straordinario in piazza del Popolo e piazzetta Unicef, con la supervisione del comandante Salvatore Zucco. Le operazioni, che coinvolgono diversi agenti, si concentrano sulle aree principali di ritrovo e movimento pubblico. Le attività di verifica sono in corso in queste zone per assicurare il rispetto delle norme vigenti.

Rinvenuti e distrutti oltre mille pezzi. Daspo per due cittadine extracomunitarie dedite alla prostituzione in piazza Garibaldi. Tre i cittadini denunciati per appropriazione indebita e guida in stato di ebbrezza Nuovo servizio straordinario di controllo della polizia locale, sotto la direzione dal comandante Salvatore Zucco, in piazza del Popolo e piazzetta Unicef. A seguito dello stesso è stata sgomberata un'ampia porzione di suolo pubblico occupata da venditori ambulanti abusivi che alla vista degli agenti si davano alla fuga abbandonando la merce destinata alla vendita. Oltre mille pezzi assimilabili a rifiuto sono stati rinvenuti e immediatamente avviati a distruzione.