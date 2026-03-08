La sezione Anpi di Novate ha espresso la propria opinione sulla mancanza di un presidente della Consulta per l’impegno civile, chiedendo di evitare ulteriori attese. Secondo quanto dichiarato, è arrivato il momento di agire e passare dalla parole ai fatti. La questione riguarda la necessità di nominare una figura di rappresentanza per la Consulta, che ancora non ha un presidente.

"È ora di passare dalle parole ai fatti". A dirlo è la sezione Anpi di Novate e il riferimento è la mancanza di un presidente della Consulta per l’impegno civile. "Difficile da capire, e da giustificare, l’inerzia dell’ amministrazione comunale nel ricercare, assieme ai capigruppo consiliari, una candidatura condivisa per la presidenza della Consulta dopo i molti mesi trascorsi dalle dimissioni di Luciano Lombardi. Si esprime la volontà di procedere, ma poi nulla accade", spiegano dall’Anpi. La Consulta, continuano, é momento di incontro e di confronto tra le associazioni novatesi. È la sede idonea per la formulazione di proposte e per il coordinamento di attività e iniziative sul territorio, il suo mancato funzionamento rappresenta un impoverimento della discussione civile e non consente di creare utili e necessarie sinergie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Consulta ancora senza presidente: "Basta attese"

Leggi anche: Addio a Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della Consulta

E’ morto Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della Consulta(Adnkronos) – E' morto la notte scorsa a Napoli, all'età di 94 anni, Francesco Paolo Casavola, giurista e presidente emerito della Corte...

ASI DEBES HACER EL RODAJE A TU RIFLE!! ES IMPRESCINDIBLE!! LOS PRC SON NECESARIOS ES UNA MODA

Una raccolta di contenuti su Consulta ancora senza presidente Basta....

Discussioni sull' argomento Il Parlamento rimane in stallo: Kosovo di nuovo verso le elezioni; Marco Valcarcel eletto nuovo presidente della Consulta Giovani di Crema; A Sollicciano condizioni inumane. Alla Consulta la questione sulla costituzionalità della detenzione; Cassano Jonio, nasce la Consulta delle Attività Produttive: nominato il direttivo, attesa la ratifica in Consiglio.

Tfs/Tfr e pubblico impiego. La consulta ha stabilito un ultimatum al Governo (14 gennaio 2027). Questo è chiamato a superare gradualmente la disuguaglianza di trattamento, rispetto al privato. Diversamente si pronuncerà per la illegittimità costituzionale. [Leg - facebook.com facebook

/ La Consulta (ord. 25/2026) avverte: i ritardi nei pagamenti del TFS ai dipendenti pubblici sono incostituzionali. La nota stampa @CislNazionale : cislfp.it/2026/03/06/tfs… x.com