consiglio straordinario sulla guerra

Il Presidio Pace ha inviato una comunicazione ufficiale a sindaco, assessori e consiglieri comunali, richiedendo un consiglio straordinario dedicato alla guerra. La richiesta specifica che l’incontro si svolga con l’obiettivo di discutere le implicazioni del conflitto e di valutare eventuali azioni da intraprendere a livello locale. La convocazione viene considerata importante per affrontare le questioni aperte nel territorio.

Il Presidio Pace ha inviato a sindaco, assessori e consiglieri comunali la richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario aperto alla cittadinanza "per un confronto sulla situazione internazionale che sta molto velocemente degradandosi verso una guerra estesa e probabilmente non breve. Questo avrà ripercussioni sul nostro futuro e sulle nostre condizioni di vita". Dopo il flashmob dell’altro giorno in piazza Petazzi, il Presidio chiede anche che venga approvata una mozione con richieste precise al Governo. "Siamo convinti che la costruzione della pace dipenda da tutti e che le città debbano diventare protagoniste di questo impegno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

