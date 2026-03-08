Conferenza stampa Hiljemark post Juve Pisa | Primi 50? buoni in cui potevamo fare male alla Juventus…Non so cosa sia successo ma il primo gol ha cambiato la partita!

Dopo la partita tra Juventus e Pisa, il centrocampista del Pisa ha commentato l’andamento della gara durante la conferenza stampa. Ha detto che i primi 50 minuti sono stati positivi, con possibilità di mettere in difficoltà la Juventus, ma ha anche sottolineato come il gol subito abbia cambiato le sorti dell’incontro. Le sue parole sono state riportate nel contesto della 28ª giornata di Serie A 202526.

