Confartigianato al top 400 ditte guidate da donne

In Confartigianato Imprese Ravenna, più di 900 aziende sono associate e tra queste oltre 400 sono guidate da donne. La presenza femminile si distingue in diversi settori e rappresenta una parte significativa del tessuto imprenditoriale locale. L’associazione registra una crescita di imprenditrici, che assumono ruoli di responsabilità e contribuiscono allo sviluppo delle attività economiche.

All’interno di Confartigianato Imprese Ravenna sono oltre 900 le imprese associate che vedono una presenza femminile. Tra queste più di 400 sono ditte individuali guidate da donne, a cui si affiancano numerose attività ricettive come bed & breakfast, mentre quasi 500 sono società nelle quali è presente almeno una componente femminile nella compagine aziendale, a testimonianza di un ruolo sempre più significativo delle donne nel tessuto imprenditoriale artigiano. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Confartigianato Imprese Ravenna rinnova il proprio impegno nel promuovere e sostenere l’imprenditoria femminile, riconoscendo il ruolo sempre più importante delle donne nello sviluppo economico e sociale del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confartigianato al top, 400 ditte guidate da donne Chieti al terzo posto in Italia per numero di imprese guidate da donneIn particolare, in provincia di Chieti le imprese a conduzione femminile sono 11. Comitato dell’Imprenditoria al Femminile, Valeria Barletta rieletta presidente: “Aiuteremo le imprese guidate da donne”Valeria Barletta è stata rieletta presidente del Comitato dell’imprenditoria al Femminile della Camera di Commercio di Caserta, un organo che aiuterà... Aggiornamenti e notizie su Confartigianato al top 400 ditte.... Temi più discussi: Confartigianato al top, 400 ditte guidate da donne; Sicurezza nel Vicentino, le imprese chiedono più agenti: Un operatore ogni 400 abitanti; Confartigianato Fvg donne nel lavoro al top ma pensioni da fame; A Brescia oltre 24 mila imprese femminili: più di 5.400 sono artigiane. Confartigianato al top, 400 ditte guidate da donneIn provincia sono oltre novecento quelle con presenza femminile. Chiara Roncuzzi: Sono una risorsa fondamentale per il Paese. ilrestodelcarlino.it Confartigianato, donne italiane al top in UE per imprese rosa(Teleborsa) - Le donne italiane sono tra le più intraprendenti d'Europa, ma il nostro Paese è agli ultimi posti nell'UE per l'occupazione femminile e le condizioni per conciliare lavoro e famiglia. ilmessaggero.it I dati dell’Osservatorio Mpi Confartigianato Imprese Calabria in occasione della Giornata internazionale della donna. A livello provinciale buoni livelli di occupazione per Catanzaro e Vibo, forte il divario tra lavoratrici e lavoratori con Crotone maglia nera. Anco - facebook.com facebook Confartigianato, CNA e Casartigiani: “Bene l'ok definitivo al #DdlPmi, un segnale di attenzione verso un sistema che rappresenta il 98% dell’economia italiana. Ora avanti con riforma della Legge quadro sull’artigianato e con il rilancio dei #Confidi". x.com