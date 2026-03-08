Condannato un buttafuori Spaccò la mandibola a un 23enne fuori dal locale

Un buttafuori è stato condannato dopo aver aggredito un 23enne fuori da un locale durante la notte di Ferragosto. L’uomo, che era presente con amici, ha provocato una frattura alla mandibola della vittima, che ha reso necessario un intervento chirurgico d’urgenza. L’incidente si è verificato mentre i due si trovavano all’esterno del locale, in un momento di tensione.

Era arrivato con amici per trascorrere una serata di Ferragosto tra pista da ballo e musica. Ma finì all’ospedale con la mandibola rotta e un ’intervento chirurgico d’urgenza. Dopo quasi 8 anni di processo è stato condannato il buttafuori della Capannina che era accusato di aver picchiato il 31enne parmigiano di origine etiope Meride Tewelde, oggi a capo di una multinazionale. Il tribunale di Lucca ha sentenziato in primo grado una pena di 3 anni e 4 mesi, oltre al risarcimento di 20mila euro, a carico dell’addetto alla sicurezza che aggredì senza alcun motivo il giovane allora 23enne. L’episodio si consumò il 15 febbraio 2018: secondo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

