condannato per violenza su minore commessa nel 2020 rintracciato a reggio emilia

È stato rintracciato giovedì scorso, e arrestato dalla Squadra Mobile, a Reggio Emilia un 49enne che era stato condannato in via definitiva per violenza sessuale commessa nel 2020 ai danni di un minore. L'uomo era destinatario di un provvedimento dalla Procura della Corte d'Appello di Napoli. Il 49enne, di origine campana, è stato condannato a scontare in carcere tre anni e 10 mesi per una violenza sessuale su minore avvenuta sei anni fa nel Casertano. Rintracciato durante un servizio di controllo del territorio, l'uomo è stato arrestato e portato nel carcere reggiano.

