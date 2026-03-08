Concorso Villa Oliva 2026 | nuovi fiati e date fissate

Sono aperte le iscrizioni per la tredicesima edizione del Concorso musicale nazionale Villa Oliva, che si svolgerà a Cassano Magnago dal 6 al 12 luglio 2026. L’evento coinvolge musicisti provenienti da diverse regioni e si svolgerà in diverse sessioni di gara durante la settimana. La manifestazione rappresenta una delle principali occasioni per giovani talenti nel panorama musicale italiano.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte per la tredicesima edizione del Concorso musicale nazionale Villa Oliva, un appuntamento che si terrà a Cassano Magnago tra il 6 e il 12 luglio 2026. L’evento, organizzato dall’associazione Più che suono Aps sotto la direzione artistica di Sabrina Dente, amplia le opportunità di partecipazione con l’introduzione della nuova sezione dedicata ai fiati solisti. Il bando è stato pubblicato nel marzo 2026, fissando come termine ultimo per l’iscrizione il 6 giugno dello stesso anno. Gli spazi di Villa Oliva ospiteranno giovani musicisti provenienti da tutta Italia, offrendo loro una piattaforma qualificata per misurarsi con una giuria esperta e confrontare i propri percorsi di studio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

