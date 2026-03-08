Il sindaco di Castelnuovo e il senatore Manfredi Potenti si sono incontrati per discutere delle concessioni geotermiche, con particolare attenzione alle tempistiche. Durante la visita nel paese, si sono affrontati i temi relativi alle autorizzazioni e ai tempi di rilascio delle concessioni. La discussione si è concentrata sulle modalità di ottenere certezze sui processi amministrativi legati a questa attività.

Concessioni geotermiche al centro di un incontro tra il sindaco di Castelnuovo Alberto Ferrini e il senatore Manfredi Potenti che ieri l’altro ha visitato il paese. "Apprezziamo molto l’attenzione che il senatore Manfredi Potenti presta al nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Ferrini – lo sentiamo molto vicino e spesso è intervenuto per rappresentare le nostre istanze nel contesto nazionale". L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sulla situazione del territorio, con particolare attenzione alle problematiche legate alle concessioni geotermiche, che ancora non risultano completamente definite, e alle ricadute sull’indotto delle aziende del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concessioni geotermiche. Chieste certezze sui tempi. La visita del senatore Potenti

