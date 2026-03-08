Nella giornata di oggi si è tenuto un incontro in Prefettura che ha portato al rientro dello stato di agitazione del personale del Comune. Dopo le discussioni, le parti coinvolte hanno deciso di chiudere la vertenza e riprendere le normali attività. La decisione è stata comunicata ufficialmente al termine della riunione. Ora si attendono eventuali sviluppi e aggiornamenti ufficiali.

Si è concluso positivamente l’incontro in Prefettura che ha portato al rientro dello stato di agitazione del personale del Comune. Alla riunione erano presenti il segretario generale del Comune Luca Lazzerini e la dirigente Antonella Bugliani, insieme ai rappresentanti sindacali. Lo stato di agitazione era stato proclamato dalla sola Cgil provinciale e non risultava condiviso dalle altre organizzazioni sindacali presenti nella rsu, che avevano già manifestato la propria contrarietà all’iniziativa. L’incontro in Prefettura ha consentito di chiarire il quadro delle questioni sollevate e di confermare la volontà di proseguire nel confronto attraverso un tavolo di lavoro già attivo tra amministrazione e rappresentanze dei lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comune Rientrato lo stato di agitazione

