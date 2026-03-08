como riaccende le speranze di champions juve torna al successo con una vittoria convincente

Il Como ha ottenuto una vittoria importante contro il Cagliari, riaccendendo le speranze di qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con un risultato che ha riportato fiducia alla squadra, segnalando un passo avanti nel campionato. La Juventus, invece, ha conquistato tre punti con una prestazione convincente, tornando così alla vittoria dopo un periodo di risultati meno soddisfacenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sabato scorso, il Como ha ottenuto una vittoria fondamentale nella sua corsa in Serie A, sconfiggendo il Cagliari con un punteggio di 2-1. La partita, che si è giocata allo stadio Unipol Domus di Cagliari, è stata caratterizzata da un secondo tempo emozionante in cui il capitano Lucas Da Cunha ha segnato il gol decisivo. Grazie a questa vittoria, il Como è riuscito a raggiungere quota 21 punti, appena sotto le quattro classificate, Roma. L’incontro è iniziato con una battuta d’arresto: il Cagliari ha sbloccato il punteggio al 20° minuto grazie a un rigore trasformato da Giovanni Simeone. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, 3-1, Champions League calcio in DIRETTA: Adeyemi riaccende le speranze giallonere87' Continua a provarci il Borussia Dortmund nel cercare il secondo gol tedesco del match.

Rosenior minimizza le preoccupazioni sugli infortuni di James dopo la vittoria poco convincente della Champions LeagueLiam Rosenior si è mosso rapidamente per minimizzare ogni preoccupazione su Reece James dopo aver sostituito il suo capitano nell’intervallo durante...

JUVENTUS - INTER È PAZZESCA CON LA VITTORIA ALL’ULTIMO! RISULTATO GIUSTO DOVE ARRIVERANNO

Martedì c'è la Coppa Italia contro il Como con un Maradona tutto sold out. Si riaccende l'entusiasmo e la voglia di andare avanti nella competizione. Mister Conte dovrà fare a meno di McTominay, Buongiorno a riposo per rifiatare sia a livello fisico che psicolog facebook