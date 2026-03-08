commercialisti ricci guida la fondazione

Filippo Ricci è stato nominato nuovo presidente della Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini. La nomina è stata annunciata di recente e Ricci assume ufficialmente il ruolo di vertice della fondazione, che si occupa di iniziative e attività legate alla professione contabile. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale della fondazione.

Filippo Ricci è stato nominatol nuovo presidente della Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini. Commercialista a Cattolica, sarà lui a guidare l’organismo nei prossimi 4 anni. Nelle prossime settimane si insedieranno anche i nuovi consiglieri. La Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini è operativa dal 2009. L’obiettivo primario "è tutelare la figura professionale attraverso un programma teso a valorizzare la categoria al servizio della collettività in cui opera". Tra le attività svolte dalla fondazione, spiegano dall’ordine, c’è anche quella di sfatare alcuni luoghi comuni, come quelli che dipingono il commercialista come mero fiscalista o contabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

