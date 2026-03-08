Come sarà la primavera Giuliacci | il periodo atlantico a rischio pioggia

Il meteo di marzo si preannuncia con cambi improvvisi, secondo le previsioni del colonnello Mario Giuliacci. Egli ha analizzato le ultime proiezioni dei modelli climatici, indicando che il periodo “atlantico” potrebbe portare pioggia e instabilità. La stagione primaverile si svilupperà quindi con variazioni di temperatura e condizioni meteorologiche imprevedibili, come evidenziato dalle ultime tendenze climatiche.

Il meteo del mese di marzo, come da tradizione, sembra caratterizzato da cambi improvvisi. Che primavera ci aspetta sul fronte atmosferico? A fornire le tendenze per la stagione alle porte è il colonnello Mario Giuliacci che cita le più recenti proiezioni dei modelli climatici. Ebbene, la primavera 2026 "non dovrebbe regalarci anomalie particolari", ma "uno schema caratterizzato comunque da grande variabilità", scrive in un articolo sul sito MeteoGiuliacci. L'esperto spiega che la primavera 2026 probabilmente nella sua parte iniziale sarà "decisamente mite, con temperature oltre medie stagionali, e anche poco piovosa, con l'alta pressione che sembra destinata a occupare la nostra Penisola in più occasioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

