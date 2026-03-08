Una recente scoperta archeologica mostra come il guano degli uccelli marini sia stato fondamentale per l’agricoltura nell’antico Perù. La ricerca evidenzia che questo fertilizzante naturale, ricco di nutrienti, ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo delle colture nella regione. Lo studio si concentra sull’uso del guano come risorsa chiave in un’epoca in cui l’agricoltura rappresentava un elemento centrale per le comunità locali.

Una nuova ricerca archeologica rivela che il guano degli uccelli marini, fertilizzante naturale ricco di nutrienti, ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo agricolo dell’antico Perù. Questo “oro bianco” potrebbe aver contribuito a rendere il Regno di Chincha una delle società più prospere e influenti prima dell’ascesa Inca. Secondo la dottoressa Jacob Bongers, archeologa digitale presso l’Università di Sydney e Visiting Research Fellow all’Australian Museum Research Institute, il guano ha avuto un impatto sorprendente sulle civiltà andine. “Il guano degli uccelli marini può sembrare banale, ma la nostra ricerca mostra come questa risorsa abbia contribuito in modo significativo al cambiamento economico e sociopolitico nelle Ande peruviane”, spiega Bongers. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Come il guano trasformò l’agricoltura nell’antico Perù

